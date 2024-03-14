Атлетико в выездном матче против Интера потерпел минимальное поражение. Тогда “матрасники” выбрали осторожную схему 5-4-1 (вместо 3-5-2), что сказалось на сыгранности в атаке – и Мората не успел восстановиться, чтобы провести полную игру. До встречи на “Метрополитано” Альваро уже был здоров. Что наиболее важно, повреждения успел залечить Гризманн.

"У него будут лучшие предложения из АПЛ": испанский журналист оценил потенциальный трансфер Довбика в Атлетико

Атлетико выиграл 13 из 14-ти домашек в Ла Лиге, а также выиграли все три поединка в Мадриде в нынешней Лиге чемпионов. Впрочем, Интер тоже был не промах. Миланцы с 14-ти выездных поединков в Серии А торжествовали 12 раз, а еще дважды сыграли вничью. Словом, ответный матч обещал быть интересным.

Как и ожидалось, Атлетико существенно прибавил в атаке. На первых минутах особенно активным был Лино, который дважды выполнял кроссы (до замыкания не дошло), а на 6-й минуте уже имел момент. Самуэль открылся под передачу на ход по левому флангу, убежал от Павара и Де Врея и пробил с края штрафной – Зоммер спас Интер!

"Матрасники" пытались взламывать фланги, пользуясь активным привлечением латералей Интера к атакам и общей склонностью "нерадзурри" к потере баланса. Впрочем, с обострением дела быстро разладились – а на 14-й минуте гости еще и могли счет открыть!

Чалханоглу забросил мяч в штрафную под врывание Дюмфрису, а тот метров с 13-ти пробил низом. Облак парировал, а потом еще и взял добивание!

На 19-й же минуте Лаутаро Мартинес открылся на линии полукруга и неожиданно нанес удар. Мяч рикошетом от Витцеля полетел в дальний угол, однако Облак успел остановить его на линии ворот! Атлетико не стушевался, но Интер почувствовал силу – как следствие, следующие 10-12 минут команды проводили на встречных курсах. Не хватало только моментов.

Исключением стал эпизод на 29-й минуте, когда Эрмосо выполнил навес с правого фланга на Морату. Альваро спокойно пробивал головой метров с 10-ти, однако Зоммер поймал мяч. На 30-й же Эрмосо сам стрелял с левого угла штрафной, направив мяч над воротами. Наказание за расточительность прилетело оперативно.

На 33-й минуте миланцы закрутили фирменную комбинацию со сменой позиций и опусканием Лаутаро в глубину. Мартинес обстучался с Мхитаряном и Де Вреем, после чего запустил в проход левым флангом центрбека Бастони. Тот в касание отдал пас в полуфланг, куда врывался Барелла – Николо вошел на левый край и прострелил на 11 метров, куда влетел левый латераль Димарко. 1:0!

Ротации Интера настолько изящны и трудно отследить



Например. Гол Димарко



-Лаутаро принимает, Барелла смещается в пространство



-Димарко выходит внутрь как внутренний нападающий, в то время как Бастони занимает позицию Фб/Вб



- Барелла атакует Шанель как вингер



-Димарко забивает в качестве КАМ pic.twitter.com/m3EyTSc6IP - FII (@fiifi_manfred) 13 марта, 2024

Но праздновали "змеи" недолго. Уже на 35-й Коке забросил мяч в штрафную гостей, а сфера рикошетом от Павара отлетела к ногам Гризманна. Антуан же пробил с разворота в касание – точно под левую стойку. Блестящее ориентирование и управление корпусом. 1:1!

Это был уже 6-й гол Гризманна в нынешней Лиге чемпионов. До клубного рекорда Диего Косты не хватает всего двух забитых мячей.

Больше всего голов, забитых в одной кампании Лиги чемпионов для Atlético Madrid:



◎ 8 - Диего Коста (2013/14)

◎ 7 - Антуан Гризманн (2015/16)

◎ 6 - Антуан Гризманн (2016/17)

◉ 6 - Антуан Гризманн (2023/24)



В этом сезоне француз побьет рекорд? pic.twitter.com/eFJMo07zbk - Squawka (@Squawka) 13 марта, 2024

На 43-й Антуан мог и дубль оформить, приняв пас от Льоренте и бахнув из пределов штрафной, но Павар накрыл попытку. В итоге, отдыхать футболисты отправились при ничейном счете на "Метрополитано". Это конечно же, радовало подопечных Диего Симеоне. Тем не менее, задача минимум выполнена не была – Атлетико все равно отставал в общем счете.

Эль Чоло обошелся без замен, как и его визави. Стоит отметить, что второй тайм не очень отличался от первого. Мадридцы все так же владели инициативой, а также снова нанесли значительно больше ударов – но по показателю ожидаемых голов команды держались на равных. Впрочем, в игре долгое время не возникало реальных моментов.

До 70-х минут вспоминается только один эпизод. Его создали хозяева. Льоренте эффектно переиграл Димарко в штрафной и выкатил передачу на 11 метров, а Гризманн сходу пробил под правую стойку. Зоммер спас Интер!

Кроме того, на 60-й минуте Мората принял мяч на 11 метрах, оказавшись в ситуации 2-в-1 против Бастони. Оставалось только откатить назад под удар Гризманну, однако Альваро решил пробивать сам. По воробьям. Все остальные подходы к воротам в исполнении обоих коллективов острого завершения не получили.

Ситуация изменилась на 70-х минутах, когда оба тренера провели замены. Диего Симеоне на 71-й минуте выпустил Корреа и Рикельме (вместо Де Пауля и Лино), а на 79-й появились Барриос и Депай (Молина и Мората отправились отдыхать. Симоне Индзаги, в свою очередь, снял с пробега Дюмфриса и Бастони – их заменили Дармиан и Ачерби (то есть, алленаторе освежил позиции латераля и центрбека).

Ближе к завершению встречи Димарко и Барелла уступили место Фраттези и Бисеку, что тоже не меняло схему. Тем не менее, все эти перестановки освежили игру. И так освежили, что Атлетико едва не вылетел в основное время.

Так, контратака Интера на 77-й минуте завершилась проникающим пасом Лаутаро под удар Тюраму. Маркус приложился метров с 13-ти, но мяч просвистел над перекладиной.

На 82-й Мартинес пробросил мяч мимо Барриоса и почти организовал Барелле выход один на один – впрочем, Николо не убежал, и еще и пробил точно по позиции Облака.

Здесь уже проснулся Атлетико. На 86-й минуте Мадрид навалился на штрафную, а мяч начал метаться по периметру. В конце концов, Депай подхватил его и нанес удар. Стойка спасла Интер!

А еще через минуту миланцев уже ничто не спасло – Коке отдал шикарную передачу на ход Депаю в штрафную, а тот вторым же касанием пробил мимо Зоммера. 2:1! Счет по сумме двух матчей сравнялся, однако Атлетико не желал переходить в овертайм.

Миланцы же ощутимо зашатались – по боксерской терминологии, команда упала в состояние грогги. Простейшие загрузки к воротам "нерадзурри" завершались паникой, а на 3-й компенсированной Льоренте мог закрывать игру. Маркос замыкал прострел Гризманна, бахнув метров с 10-ти – но мяч улетел на трибуны!

Свисток Шимана Марциняка таки отправил команды в дополнительное время. Интер в первом экстра-тайме неожиданно проснулся – на 94-й минуте забивать мог Тюрам, который пробивал головой метров с восьми после навеса Бисека, а на 98-й Мартинес замыкал подачу с углового. В обоих случаях мяч пролетел рядом с каркасом.

Атлетико огрызнулся атакой с прострелом Рикельме. Депай завершал его ударом в касание метров с пяти, но Зоммер не спал.

Во втором овертайме столь ярких моментов уже не возникало. Зато было время насладиться остроумным эпизодом перед мини-перерывом – Тюрам в какой-то момент прихватил Савича за яйца, как когда-то Винни Джонс. Несмотря на это, скандала не произошло. Футболисты дружно посмеялись.

Marcus Thuram схватил Стефана Савича за яйца pic.twitter.com/5hziMdBd2R - Трансфер Сектор (@TransferSector) 13 марта, 2024

А матч перешел в овертаймы. Первые удары провели Депай и Чалханоглу, уверенно переиграв голкиперов, а вот потом начался трэш. Алексис и Сауль пробили по центру, позволив парировать свои удары. А потом свежий Классен пробил в левый верхний – однако Облак вытащил и этот выстрел!

Далее удары нанесли Рикельме, Ачерби и Корреа (точно), а вот решающий удар Лаутаро Мартинеса отправился в космос. Это означало вылет Интера. Вместо победы в Лиге чемпионов, которую пророчили миланцам некоторые эксперты, "змеи" едут домой в Серию А – а вот Атлетико становится четвертьфиналистом!

Санчо красивым голом вывел Боруссию Д в 1/4 Лиги чемпионов – бывший тренер Ярмоленко снова страдает в Дортмунде