Ліга чемпіонів

Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів-2023/14. Олександр Зінченко та Андрій Лунін досі борються за трофей. Санчо красивим голом протягнув далі дортмундську Борусію, а Атлетіко пройшов Інтер в серії пенальті.

Наші за кордоном

Ілля Забарний забив дебютний гол в АПЛ і став учасником камбека Борнмута з 0:3. Андрій Лунін оголосив ультиматум керівництву Реала – українець озвучив чіткі вимоги щодо продовження контракту.

Україна

Збірна України отримала другого суперника для потенційної підготовки до Євро. Шевченко покликав Реброва і легендарного іноземця, Монзуль та Лужний зібрали команди – відомі склади комітетів УАФ.

Захисник Динамо раптово зацікавив Манчестер Юнайтед. Гравець Динамо зацікавив два чемпіонські клуби Німеччини. Шахтар погодив трансфер коштовного голкіпера, якого хотіли клуби АПЛ.

Полісся офіційно оголосило про оренду півзахисника Шахтаря. Максимов влаштував "рознос" гравцям СК Дніпро-1 після нічиєї з ЛНЗ. Джерело назвало двох ініціаторів бойкоту Зорі.