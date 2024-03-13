"Сложная игра была. Мы на победу не заслуживали. Юрий Вильевич провел после матча беседу с ребятами, и этот разговор был тяжелым.

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Игра складывалась для нас так, как мы не планировали. К сожалению, сейчас мы не можем усилить игру заменами, ведь у нас много травмированных футболистов, а молодежь, которая выходит на замену, еще не готова играть на полную на таком уровне. Возможно, немножко позже они заиграют.

Максимов был рядом, подсказывал, и команда слышала эти подсказки. Основное то, что у нас очень короткая скамейка запасных, и мы не можем сыграть в оптимальном составе. Вот уже четвертая игра после возобновления чемпионата очень тяжело нам дается", – цитирует Ревута официальный сайт днепрян.

Напомним, Максимов из-за дисквалификации не мог присутствовать в технической зоне и смотрел матч с трибун. СК Днепр-1 после зимней паузы в 4-х матчах набрало лишь 5 очков из 12-ти возможных и после 21-го тура идет в турнирной таблице УПЛ на третьей строчке (39 очков).

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