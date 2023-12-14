Шахтер в Европе

Шахтер не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв Порту. Команды на двоих забили восемь голов, а Даниил Сикан снова отличился. Пушич объяснил, почему гордится Шахтером. УЕФА вынес вердикт "горнякам" после вылета из Лиги чемпионов. Украинская команда будет играть в Лиге Европы.

Шахтер U-19 проиграл Порту и завершил выступления в Юношеской Лиге УЕФА.

Лига чемпионов

Определились все участники плей-офф Лига чемпионов. ПСЖ не обыграл Борусию Д с парадом упущенных моментов, но пролез в плей-офф из группы "смерти". Милан одолел Ньюкасл, но вылетел в Лигу Европы. Антверпен вырвал сумасшедшую победу над Барселоной. Манчестер Сити дублерами избил Црвену Звезду.

Европа

Ювентус ведет переговоры с Судаковым, выбирая между игроком Шахтера и другом Месси. Рух отказался продавать лидера в Англию – известна сумма предложения, не устроившая клуб.

МЮ готовится уволить главного тренера – новый фаворит отказался от 18 миллионов и опережает Зидана с Де Дзерби. Эвертон рискует остаться без финансирования – клуб Миколенко может потерять еще 9 очков.