Шахтар

Шахтар не зміг вийти у плей-офф Ліги чемпіонів, програвши Порту. Команди на двох забили вісім голів, а Данило Сікан знову відзначився. Пушіч пояснив, чому пишається Шахтарем. УЄФА виніс вердикт "гірникам" після вильоту з Ліги чемпіонів. Українська команда гратиме в Лізі Європи.

Шахтар U-19 програв Порту і завершив виступи в Юнацькій Лізі УЄФА.

Ліга чемпіонів

Визначилися всі учасники плей-офф Ліги чемпіонів. ПСЖ не переграв Борусію Д з парадом змарнованих моментів, але проліз у плей-офф з групи "смерті". Мілан здолав Ньюкасл, але вилетів у Лігу Європи. Антверпен вирвав божевільну перемогу над Барселоною. Манчестер Сіті дублерами побив Црвену Звезду.

Європа

Ювентус веде перемовини з Судаковим, обираючи між гравцем Шахтаря та другом Мессі. Рух відмовився продавати лідера в Англію – відома сума пропозиції, яка не влаштувала клуб.

МЮ готується звільнити головного тренера – новий фаворит відмовився від 18 мільйонів і випереджає Зідана з Де Дзербі. Евертон ризикує залишитися без фінансування – клуб Миколенка може втратити ще 9 очок.