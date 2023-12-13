Лига чемпионов 2023/24, 6 тур

Группа F

Ньюкасл – Милан – 1:2

Голы: Жоэлинтон, 33 – Пулишич, 59, Чуквуэзе, 84

Группа H

Антверпен – Барселона – 3:2

Голы: Вермерен, 2, Янссен, 56, Иленихена, 90+2 – Ферран Торрес, 35, Гиу, 90+1

Ньюкасл – Милан

Неудачник этого матча гарантированно занимал последнее место группы F, а вот победитель мог рассчитывать на вторую позицию и выход в плей-офф ЛЧ. Впрочем, для этого Боруссия должна как минимум не проиграть дома ПСЖ – такой сценарий устраивал Ньюкасл, если бы он обыграл "россонери". А вот Милану для второго места нужно было выигрывать в Англии и ждать поражения парижан в Дортмунде.

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У "сорок" был супершанс на 20-й минуте, но Томори в своей вратарской не дал Альмирону направить мяч в сетку. Ньюкасл гораздо активнее выглядел на старте игры, но воплотить преимущество в гол не сумел. Правда, "россонери" свой момент тоже создали – Леау пробил рядом с дальней стойкой.

На 33-й минуте Ньюкасл все же вышел вперед – Жоэлинтон блестяще пробил в дальнюю девятку. У Меньяна не было никаких шансов. Этот гол стал единственным до перерыва. В Дортмунде были нули – при таких условиях именно "сороки" выходили в 1/8 финала ЛЧ.

Во втором тайме Милан отыгрался. Несколько хаотичная атака завершилась пасом Жиру на Пулишича, сделавшего счет 1:1. Этот результат не устраивал ни одну из команд. Ньюкасл мог снова выйти вперед, если бы не Меньян, выдавший суперсейв. Милан ответил выходом Леау один на один – штанга!

Победный гол забил Милан – на 84-й минуте Чуквуэзе точно пробил в дальний угол. 1:2 – Милан набрал 8 очков, но финишировал третьим, потому что ПСЖ, сыгравший вничью с Боруссией, имеет лучшие показатели в личных матчах. Парижане со второго места вышли в 1/8 ЛЧ. Милан сыграет в Лиге Европы, Ньюкасл вылетел из еврокубков.

Антверпен – Барселона

В этом матче в группе Шахтера турнирной интриги не было. Она заключалась разве что в том, сумеет ли Антверпен набрать хоть какие-то очки в групповом турнире, ведь команда Марка ван Боммеля была единственной, кто проиграл все 5 предыдущих поединков. Хави выпустил экспериментальный состав, дав шанс, в частности, 17-летнему правому защитнику Эктору Форту. И уже на 2-й минуте "блаугранас" пропустили – Пенья неудачно отдал на Ромеу, пытаясь достать мяч, но потерял мяч на линии своей штрафной. Вермерен мощным ударом в ближний угол вывел Антверпен вперед.

Барса отыгралась еще в первом тайме. Ямал классно увидел рывок Торреса, отдал в центр штрафной, а Ферран пробил мимо кипера. 1:1 – итог первого тайма. На старте второй половины Антверпен снова забил, но гол отменили из-за офсайда. Здесь же Серхи Роберто получил красную карточку, однако после просмотра VAR арбитр изменил решение – желтая.

Бельгийцы забили второй гол. Снова ошибся Ромеу, неудачной игрой которого вблизи своей штрафной воспользовался Янссен. Барса сравняла в добавленное время усилиями Гиу, но успела пропустить в третий раз. 3:2 – Антверпен набрал первые очки в групповом турнире ЛЧ. Барселона, несмотря на поражение, финишировала первой.

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