У Эвертона возникли проблемы с переходом к новым владельцам, что повлияет на финансовое благополучие команды.

Американская инвестиционная компания 777 Partners еще в сентябре договорилась о приобретении "ирисок" у Фархада Мошири за сумму, превышающую 100 млн фунтов. Единственным условием было то, что сделка должна быть одобрена до конца текущего года.

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Согласно информации Daily Mail, АПЛ сообщила компании 777 Partners, что сделку до конца 2023 года одобрить не смогут. В связи с этим возникает риск перехода клуба под внешнее управление уже в следующем месяце.

Американская компания имеет сложную финансовую и организационную структуру с представительствами в разных отраслях. Перед лигой стоит задача установления источника средств и того, достаточен ли их объем для поглощения. Если сделка не будет закрыта, то 777 Partners перестанет финансировать команду в 2024 году.

Отмечается, что после того, как Мошири перестал выделять Эвертону деньги, клуб нуждается в дополнительных 20 млн фунтов ежемесячно. Без поддержки со стороны 777 Partners он окажется неплатежеспособным. В случае введения внешнего управления с "ирисок" будет снято 9 очков.

Напомним, недавно с Эвертона сняли 10 баллов за нарушение финансового фэйр-плей.

За английский клуб выступает украинец Виталий Миколенко. В текущем сезоне защитник отыграл в 15 матчах, забив два мяча.

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