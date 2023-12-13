Юношеская лига УЕФА 2023/24

Группа H, 6 тур

Порту U-19 – Шахтер U-19 – 2:0

Голы: Канде, 47, Мора, 63

Турнирного значения поединок в Португалии уже не имел. Команда Алексея Белика досрочно потеряла шансы занять одно из двух первых мест группы и выйти в следующую стадию Юношеской лиги УЕФА. При любом результате Шахтер U-19 финишировал на 3-м месте группы H. "Оранжево-черные" могли разве что взять реванш у Порту за поражение в первом туре со счетом 1:4.

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Шахтер мог забивать уже на старте игры, но защитник Порту отвел угрозу, заблокировав прицельный удар Виктора Цуканова с нескольких метров. "Драконы" свою лучшую атаку за первые 45 минут провели только в конце тайма – Денис Барченко отреагировал и спас Шахтер. 0:0 после первой половины.

Но уже на старте второго тайма Шахтер пропустил. Канде лучше всех сориентировался после отскока мяча и метров с 10-ти протолкнул его в сетку ворот. Вскоре Родриго Мора удвоил преимущество Порту, пробив мимо Барченко с линии вратарской. "Драконы" были близки к третьему мячу – в одном из эпизодов стойка спасла "горняков". В итоге, все завершилось со счетом 2:0. Шахтер потерпел четвертое поражение в групповом турнире.

В другом матче группы H Барселона U-19 на выезде победила Антверпен со счётом 3:0. Каталонцы и Порту набрали по 15 очков, но именно португальцы финишировали первыми по дополнительным показателям. Соответственно, "драконы" вышли в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Барса сыграет в стыковых матчах. Шахтер U-19 набрал 6 баллов и финишировал третьим. Антверпен с нулем замкнул турнирную таблицу.

Напомним, основные команды Порту и Шахтера сыграют свой матч 6 тура ЛЧ сегодня, 13 декабря, в 22:00. Для выхода в 1/8 финала подопечным Марино Пушича нужна только победа.

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