Шахтер проиграл Порту в решающем матче группового раунда Лиги чемпионов и сыграет в Лиге Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Шахтер приехал в Португалию с задачей победить. Только три очка выводили "горняков" в плей-офф Лиги чемпионов. Однако украинская команда пропустила быстрый гол. Опытный Пепе забросил из глубины, мяч долетел к Эванилсону, а тот выкатил на пустые ворота Галену.

Шахтер не смог выйти в плей-офф ЛЧ, проиграв Порту в битве с восемью голами – Сикан стал первым после Шевченко

В середине первого тайма Шахтер сравнял счет. Гол получился несколько скандальным. Степаненко забросил на фланг Зубкову, а Александр качнул своего оппонента и сделал идеальный пас на Сикана. Даниил с двух метров загнал мяч в сетку. Лайнсмэн зафиксировал офсайд, игроки Порту остановились, а Сикан доиграл эпизод и забил. VAR исправил ошибку лайнсмена и засчитал гол, что возмутило португальскую команду.

Порту сразу же восстановил преимущество в счете, грамотно разыграв стандарт. Украинцы не разобрались в собственной штрафной, а Галену мощным ударом положил мяч точно в угол. Ризныку помешал рикошет от ног Бондаренко.

Во втором тайме дончане привезли себе третий гол, когда Судаков обрезал команду. Галену к двум головам добавил ассист, сбросив мяч под удар Тареми – форвард не оставил шансов Ризныку.

Шахтер вернул интригу автоголом. Ризнык от ворот вынес на Сикана, а Даниил выиграл борьбу, накрутил Кардосу и прострелил вдоль ворот. Мяч рикошетом от Эуштакиу залетел в сетку. Однако интрига мгновенно исчезла. Порту забил четвертый – Пепе лучше всех сориентировался при подаче углового.

На последних минутах команды еще раз обменялись голами – зрелищные 5:3. Порту со второго места группы H вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Шахтер опустился в Лигу Европы, а своего соперника получит 18 декабря.