Завершился групповой этап самого престижного клубного турнира Европы сезона 2023/24. Известны 16 команд, которые продолжат борьбу за трофей.

По итогам шестого тура группового раунда определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов. "Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о командах, вышедших в плей-офф.

Единственный представитель Украины – Шахтер – не сумел пробиться в плей-офф, заняв третье место в группе Н. "Горняки" набрали 9 очков, но пропустили вперед Барселону и Порту. Весной чемпион Украины будет играть в Лиге Европы.

Первые места:



Бавария

Арсенал

Реал Мадрид

Реал Сосьедад

Атлетико

Боруссия Дортмунд

Манчестер Сити

Барселона

Вторые места:



Копенгаген

ПСВ

Наполи

Интер

Лацио

ПСЖ

РБ Лейпциг

Порту

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 18 декабря. Победители групп будут сеяными, вторые места – несеяными.

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Реал и Манчестер Сити прошли групповой этап без потерь. Главной сенсацией стал вылет Манчестер Юнайтед, который не обошел Копенгаген. Группу "смерти" неожиданно выиграла дортмундская Боруссия, выбив из турнира Милан и Ньюкасл. Никто не завершил групповой раунд без очков.

Англия потеряла две команды, Унион и Милан снизили представительство Германии и Италии соответственно. В плей-офф больше всего испанских команд – четыре полпреда Ла Лиги выиграли свои группы. В 1/8 финала три команды из нетоповых чемпионатов: ПСВ, Копенгаген и Порту.

В Лигу Европы переходят:



Галатасарай

Ланс

Брага

Бенфика

Фейеноорд

Милан

Янг Бойз

Шахтер

Александр Зинченко с Арсеналом может рассчитывать на более слабого соперника в 1/8 финала благодаря посеву. Андрей Лунин приложился к идеальным показателям Реала. Анатолий Трубин спас Бенфику от полного провала и протащил в ЛЕ.