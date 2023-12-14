Лига чемпионов: определились все участники плей-офф
Завершился групповой этап самого престижного клубного турнира Европы сезона 2023/24. Известны 16 команд, которые продолжат борьбу за трофей.
По итогам шестого тура группового раунда определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов. "Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о командах, вышедших в плей-офф.
Единственный представитель Украины – Шахтер – не сумел пробиться в плей-офф, заняв третье место в группе Н. "Горняки" набрали 9 очков, но пропустили вперед Барселону и Порту. Весной чемпион Украины будет играть в Лиге Европы.
Первые места:
Бавария
Арсенал
Реал Мадрид
Реал Сосьедад
Атлетико
Боруссия Дортмунд
Манчестер Сити
Барселона
Вторые места:
Копенгаген
ПСВ
Наполи
Интер
Лацио
ПСЖ
РБ Лейпциг
Порту
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 18 декабря. Победители групп будут сеяными, вторые места – несеяными.
Реал и Манчестер Сити прошли групповой этап без потерь. Главной сенсацией стал вылет Манчестер Юнайтед, который не обошел Копенгаген. Группу "смерти" неожиданно выиграла дортмундская Боруссия, выбив из турнира Милан и Ньюкасл. Никто не завершил групповой раунд без очков.
Англия потеряла две команды, Унион и Милан снизили представительство Германии и Италии соответственно. В плей-офф больше всего испанских команд – четыре полпреда Ла Лиги выиграли свои группы. В 1/8 финала три команды из нетоповых чемпионатов: ПСВ, Копенгаген и Порту.
В Лигу Европы переходят:
Галатасарай
Ланс
Брага
Бенфика
Фейеноорд
Милан
Янг Бойз
Шахтер
Александр Зинченко с Арсеналом может рассчитывать на более слабого соперника в 1/8 финала благодаря посеву. Андрей Лунин приложился к идеальным показателям Реала. Анатолий Трубин спас Бенфику от полного провала и протащил в ЛЕ.