Дортмундская Боруссия и Пари Сен-Жермен расписали ничью (1:1) в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Боруссию называли самой слабой командой в группе "смерти", но она сумела даже заранее выйти в плей-офф. Две победы над Ньюкаслом, четыре очка с Миланом. В последнем туре Дортмунд принимал мотивированный ПСЖ и снова удивил.

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Париж рисковал вылететь из Лиги чемпионов, потому начал матч мощно. Гости создавали шикарные моменты, но бездарно распоряжались своими шансами. Ли чудом не забил с передачи Коло Муани. Мбаппе обыграл всех и забросил мяч в пустые ворота, однако Зюле на линии спас Борусию.

"Шмели" не пропустили во время того нашествия с помощью высших сил, не иначе. Попытка от Шкриняра – блок, Барколя подкрутил в штангу. Мбаппе перехватил мяч в центре поля и создал идеальный момент для Коло Муани, а тот не реализовал выход один на один.

ПСЖ в результате всех этих неудач потерял уверенность и контроль над ситуацией. Боруссия начала отвечать: остро бил Ройс, прекрасные шансы возникли у Адейеми и Хуммельса (неточные удары). В начале второго тайма Дортмунд все же забил, когда сработал прессинг, а Адейеми воспользовался пасом Фюлькруга.

В параллельном матче забил Ньюкасл, а это означало, что ПСЖ вылетает. Французы рванули вперед и быстро отыгрались. Мбаппе обыграл нескольких оппонентов, после чего мяч отскочил к Заиру-Эмери. 17-летний хавбек прошил и защитников, и голкипера.

Казалось, что ПСЖ вырвал победу, когда Мбаппе открылся под пас Хакими, вышел один на один с голкипером и точно пробил в дальний угол. Однако судьи с помощью VAR отменили гол из-за офсайда. До финального свистка гости так и не отыскали свой момент.

К счастью для Парижа, в параллельном матче Милан обыграл Ньюкасл. Французы и итальянцы набрали по 8 очков, но Париж имеет преимущество по личным встречам, поэтому финиширует вторым и выходит в плей-офф. Боруссия выиграла сильнейший квартет ЛЧ.