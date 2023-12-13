"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR дарит вашему вниманию обзор фиаско Шахтера в решающей битве за плей-офф Лиги чемпионов 2023/24.

Порту – Шахтер – видео голов

Шахтер во втором сезоне подряд сохранил шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов до последнего тура, что уже изрядно круто. На этот раз все решалось в матче с Порту – у команд было по 9 очков, но "драконы" шли на второй позиции благодаря победе в первой встрече. Таким образом, "горнякам" для прорыва в плей-офф необходимо было выиграть на Драгау.

Марино Пушич выбрал такой же вариант обороны, как и на Барселону. Матвиенко расположился на левом фланге, а в центре защиты рядом с Бондаренко появился Ракицкий. В средней линии в глаза бросалось отсутствие Невертона, что связано с возвращением Бондаренко в основу. Позицию левого вингера занял Крыськив.

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Старт встречи оказался очень тяжелым. Уже на 2-й минуте Порту мог открывать счет мог открывать Тареми, который замыкал подачу Пепе с правого фланга, однако Ризнык парировал. На 8-й же Дмитрий обрезался в собственной штрафной, что едва не вылилось в выстрел по пустым воротам – хозяева затянули с перепасовками, и их дальнейший удар накрыли.

В конце концов, на 9-й португальцы вышли вперед. Пепе забросил мяч из глубины куда-то вперед по правому полуфлангу, мяч начал скакать, а перехватить его никто не сумел. Эванилсон же протолкнул сферу вдоль линии вратарской – Галену замкнул. 1:0. Впрочем, Шахтер не стушевался.

Уже на 13-й минуте "горняки" могли забить в ответ усилиями Сикана, которому удалось замкнуть подачу Судакова со стандарта. Даниил головой запустил мяч на внешнюю сторону сетки. В дальнейшем игра выровнялась, пока не произошла атака на 27-й минуте – Сикан навязал голкиперу борьбу за навес с левого фланга, заставив Кошту ошибиться, а Зубков подхватил сферу и сбросил под удар Гочолейшвили. Кошта парировал!

"Драконы" намека не поняли, за что были наказаны. На 30-й минуте Зубков побежал за забросом Степаненко по правому полуфлангу, избежав офсайда, а затем качнул Кардосу и прострелил вдоль ворот. Кошта не перехватил мяч, а Сикан забил в пустые. 1:1!

Таким образом, Даниил стал первым украинским футболистом с сезона 2005/06, которому удалось забить не менее четырех голов в Лиге чемпионов. Правда, здесь не обошлось без скандала, ведь лайнсмен поднял флажок еще в момент передачи на Зубкова. VAR показал, что офсайда не было, однако это не имело значения – рефери не имел права засчитывать гол (тем более, что португальцы несколько выключились из игры в этот момент).

Украинской команде откровенно повезло. Будем честны – если бы такой гол засчитали нашим коллективам, то мы бы уже говорили о сговоре арбитров. Впрочем, подопечные Сержиу Консейсау смогли восстановить справедливость...

На 43-й минуте Зайду прошел Судакова на фланге, отдал мяч Пепе Акино, а тот сбросил на линию штрафной под удар Галену. Кат Шахтера (2+1 в первом матче против "горняков") выстрелил с рикошетом, а сфера залетела под ближнюю штангу. Резник не спас. 2:1 Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.

Второй тайм начался без замен. К сожалению, он также начался с давления Порту, хотя с непосредственным обострением у "драконов" дела шли так себе. До 60-й минуты вспоминается только стандарт, навес с которого замкнул Тареми – Ризнык спас дончан! "Оранжево-черные" при этом пытались выйти в контратаку, но не удавалось.

Марино Пушич решил под такую игру выпустить Невертона, однако всего через две минуты после его появления Порту нанес роковой удар. Судаков отдал поперечный пас через полполя на Гочолейшвили, однако Галену отобрал мяч – а дальше произошел проникающий пас на левый край штрафной и выстрел Тареми с острого угла. 3:1! Катастрофа...

После этого игра Шахтера стала выглядеть депрессивно. Статистика ударов 12-4 за 20 минут минут до финального свистка не оставляла надежд, а Порту не собирался останавливаться. На 66-й Пепе Акино немного не дотянулся до перспективной передачи Галена "шведом", на 69-й Пепе не смог пробить с линии вратарской (Зайду простреливал), а на 71-й Тареми принял скрытую передачу от Эванилсона и наносил удар метров с пяти – неточно!

На 72-й минуте Сикан несколько возродил интригу. Даниил выиграл борьбу за вынос по левому флангу, ворвался на левый край штрафной, переиграл Кардосу и пробил с острого угла – мяч же от Эуштакиу влетел в сетку. 3:2! Впрочем, уже на 75-й Порту восстановил преимущество.

Сначала Тареми замкнул Акино на линию вратарской (Ризнык перевел над перекладиной), а последующий угловой Пепе-ветеран отклеился от Степаненко и расстрелял наши ворота. 4:2 Даже после этого "горняки" не сдались, организовав панический момент после навеса в штрафную "драконов", но на 83-й минуте все было завершено окончательно.

Бондарь не смог обработать плохой пас назад, а Франсишку Консейсау сразу же его накрыл и влетел в штрафную площадку. Далее последовал удар в дальний угол – 5:2! Шахтер ответил голом свежего Эгиналду на 87-й (ассист в активе свежего Невертона), чем установил окончательный счет. 5:3!

Порту вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, отправив Шахтер в Лигу Европы. К сожалению. Впрочем, за такой вылет точно не может быть стыдно. Дончане залужили на аплодисменты.

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