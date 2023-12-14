"К сожалению, мы сегодня проиграли. Всё просто: Порту забил пять мячей, а мы только три. Мы забили достаточно голов как для гостевой игры, но этого не хватило. Порту – отличная команда, которой тяжело противостоять, она играет в высоком темпе. Соперник хорошо начал игру и забил быстрый мяч. Нам удалось вернуться в игру и даже доминировать в некоторых моментах. Но мы всё же допустили две-три ненужные ошибки. На этом уровне такое количество ошибок – непозволительная роскошь. Вернуться в игру было непросто, но мы старались до конца. Мы все равно сделали счет 3:2, поменяли атакующих игроков, но в итоге уступили.

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Странно проигрывать, но при этом гордиться игроками. Но мы приехали сюда сражаться, играть и предлагать людям хороший футбол против очень хорошего соперника. Мои парни сделали всё и боролись до конца. Я очень горжусь этой молодой командой. Подобные игры важны для развития молодых игроков.

Группа с Порту, Барселоной и Антверпеном была очень сложной, но нам всё же удалось набрать 9 очков, показав очень хороший футбол. Могу только порадоваться за ребят и за то, как они развиваются последние два месяца. Обстоятельства не идеальны, все знают почему, но команда каждый день работает дисциплинированно. Я очень горжусь тем, что мы достигли важной цели – остаться в еврокубках", – цитирует Пушича Mais Futebol.

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