Шахтер проиграл Порту (3:5) и вылетел из Лиги чемпионов в Лигу Европы. Несмотря на это, корреспондент УЕФА высоко оценил игру украинской команды в групповом турнире.

"Пусть этот матч пошел не по сценарию Шахтера, украинский клуб покидает Лигу чемпионов с высоко поднятой головой. Девять очков в такой группе – отличный результат для фактически строящейся команды. Две предыдущие игры "горняков" дарят надежду на то, что чемпион Украины может надолго задержаться в Лиге Европы", – говорится в заключении на официальном сайте УЕФА.

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Напомним, Шахтер в групповом турнире ЛЧ 2023/24 занял третье место, набрав 9 очков. "Горняки" дважды обыграли Антверпен, победили Барселону и потерпели три поражения – от Барсы на выезде и дважды уступили Порту.

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы состоится в понедельник, 18 декабря. Окончательный список потенциальных соперников "горняков" станет известен в четверг, 14 числа.

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