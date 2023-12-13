У полузащитника "желто-черных" Юрия Климчука был шанс попробовать свои силы в чемпионате Англии.

Как стало известно "Футбол 24", английский Плимут пытался подписать 26-летнего хавбека "желто-черных" Юрия Климчука. Это было в летнее трансферное окно.

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Плимут обратил внимание на солидный отрезок Климчука в весенней части чемпионата Украины 2022/23 (7 голов и 1 ассист). Но предложение английского клуба не убедило львовский клуб. Суммы, которая составила около 500 тысяч евро, оказалось маловато. Рух отказался продавать Климчука.

К слову, Плимут занимает только 20 место в Чемпионшипе – 22 очка после 20 матчей. Рух завершил первую часть УПЛ на 6-й позиции турнирной таблицы, а Климчук в последних матчах почти не попадал в состав – только один выход на поле в 5 поединках. В активе хавбека 13 матчей в чемпионате, 5 голов и 2 ассиста.

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