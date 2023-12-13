Лига чемпионов, групповой этап, 6 тур

Црвена Звезда – Манчестер Сити – 2:3

Голы: Хван, 76, Катай, 90+1 – Хэмилтон, 19, Бобб, 62, Филлипс, 85 (пен)

РБ Лейпциг – Янг Бойз – 2:1

Голы: Шешко, 51, Форсберг, 56 – Колли, 53

Манчестер Сити давно решил все задачи, потому Пеп Гвардиола выпустил сегодня дублеров. В атаке вышли молодые Хэмилтон и Бобб, нашлось место даже Филлипсу.

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Црвена Звезда ни при каких условиях не могла подняться со дна таблицы, однако пыталась создать сильнейшей команде Европы проблемы. Африканские легионеры – Канга, Ндиае, Олаинка – неточно били по воротам.

Сити даже в таком составе оформил победу. В первом тайме отличился дебютант Хэмилтон. 20-летний форвард красиво забил из-под Драговича, просто опозорив бывшего защитника Динамо.

Во втором тайме Бобб также смело пошел на соперников и удвоил преимущество "горожан". Хван забил гол престижа, однако Хэмилтон своим дриблингом заработал пенальти – Филлипс реализовал 11-метровый.

Звезда в компенсированное время забила еще раз усилиями Катая, но спастись не смогла. Манчестер Сити прошел групповой этап Лиги чемпионов с идеальными показателями: 18 очков, 18 голов и первое место.

Лейпциг финишировал вторым в квартете, выполнив обязательную программу – 4 победы над Янг Бойз и Црвеной Звездой. Сегодня саксонцы одолели гостей из Швейцарии в равном поединке.

Шешко забил в начале каждого из таймов, но первый гол отменили из-за офсайда. Второй был законным. Янг Бойз ответили точным ударом Колли, но Лейпциг восстановил преимущество голом Форсберга.

Янг Бойз до финального свистка пытались вырвать ничью на прощание с Лигой чемпионов, но гол Янко не засчитали из-за положения вне игры. Швейцарцы идут в Лигу Европы, а Црвена Звезда вылетает из Европы.