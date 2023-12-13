Манкунианцы переживают не лучший период. В заключительном туре Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед проиграл Баварии (0:1) и вылетел из турнира. Более того, команда Тен Хага не смогла попасть даже в Лигу Европы. Конечно, неудачи клуба подталкивают руководство к радикальным изменениям и замене тренера.

Мудрик вышел в лидеры АПЛ по зрелищному показателю

Согласно информации Relevo, Хулен Лопетеги является одним из главных кандидатов на должность наставника манкунианцев. Испанский тренер находится без работы с тех пор, как покинул Вулверхэмптон из-за разногласий с руководством клуба.

Несколько недель назад Лопетеги отклонил предложение из Саудовской Аравии, которое бы принесло ему 18 миллионов евро, потому что намеревался продолжить карьеру в Англии. Манчестер Юнайтед заинтересовал испанца, поскольку ему нравится клубный проект.

Правление "красных дьяволов" ценит работу Хулена в Вулверхэмптоне, его знание языка и АПЛ, а также его опыт выступлений в еврокубках (он выиграл Лигу Европы с Севильей). К тому же руководство Манчестер Юнайтед находится в восторге от того, как испанец умеет строить хорошие отношения с игроками.

Это ставит Лопетеги впереди других имен, которые упоминались в последнее время, таких как Зинедин Зидан (он не говорит по-английски и никогда не тренировал за пределами Испании), Грэм Поттер или Роберто Де Дзерби.

Напомним, что Манчестер Юнайтед сейчас занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, имея 27 баллов. От Ливерпуля команда отстает на 10 очков.

Манчестер Юнайтед вылетел из еврокубков после поражения от Баварии, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов.