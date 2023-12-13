Туринцы активно подыскивают усиление в линию полузащиты. Одним из кандидатов на переход в зимнее трансферное окно является Георгий Судаков из Шахтера.

Ювентус готов подписать Судакова уже зимой – детали унизительного предложения Шахтеру

Как сообщает JuveFC со ссылкой на журналиста Ромео Агрести, Ювентус уже начал переговоры с окружением украинца. Впрочем, руководство "старой синьоры" также заинтересовано в услугах Родриго де Пауля из Атлетико. Отмечается, что туринцы до сих пор не определились с приоритетной целью на январь, поэтому пытаются поддерживать контакты с обоими игроками.

Действующее соглашение Георгия Судакова с Шахтером рассчитано до июня 2028 года. В текущем сезоне украинец сыграл в 17 матчах, забив три гола и оформив одну результативную передачу.

Контракт Родриго де Пауля с Атлетико действует до 2026 года. Хавбек в составе сборной Аргентины завоевал титул чемпиона мира в 2022 году. Де Пауль имеет близкие отношения с Лео Месси. Неоднократно на камеры попадали сцены, когда игрок Атлетико выполнял роль "охранника" звездного аргентинца.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?