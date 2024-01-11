Трансферы УПЛ

Динамо анонсировало трансфер лидера Черноморца. Киевляне рискуют бесплатно потерять легионера. Александрия официально представила экзотического новичка. Кривбасс подписал звездного футболиста.

Шахтер поборется с лидером УПЛ за игрока европейской сборной. Ворскла объявила о камбеке украинского форварда из Европы, а лидер полтавчан покинул клуб. СК Днепр-1 готовит трансферную революцию.

Европа

Лунин не попал в стартовый состав, а Кепа привез курьезный гол. Реал все равно победил Атлетико – битва с 8 голами вывела "сливочных" в финал Суперкубка.

Ливерпуль оформил камбек против Фулхэма в полуфинале Кубка Лиги, ответив на гол Виллиана. Лацио выбил Рому из Кубка Италии, а Аталанта прошла Милан.

Наши за границей

Соболь может перейти к неожиданному лидеру европейского чемпионата – за украинцем выстроилась настоящая очередь. Довбик продолжает разрывать в Жироне – украинец получил очередную престижную награду в Испании. Трубин пропустил шедевральный гол, но Бенфика прошла в четвертьфинал Кубка Португалии.