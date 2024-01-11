Главные новости футбола 10 января: Кепа ошибся в пользу Лунина, Динамо подписывает лидера Черноморца
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 10 января.
Трансферы УПЛ
Динамо анонсировало трансфер лидера Черноморца. Киевляне рискуют бесплатно потерять легионера. Александрия официально представила экзотического новичка. Кривбасс подписал звездного футболиста.
Шахтер поборется с лидером УПЛ за игрока европейской сборной. Ворскла объявила о камбеке украинского форварда из Европы, а лидер полтавчан покинул клуб. СК Днепр-1 готовит трансферную революцию.
Европа
Лунин не попал в стартовый состав, а Кепа привез курьезный гол. Реал все равно победил Атлетико – битва с 8 голами вывела "сливочных" в финал Суперкубка.
Ливерпуль оформил камбек против Фулхэма в полуфинале Кубка Лиги, ответив на гол Виллиана. Лацио выбил Рому из Кубка Италии, а Аталанта прошла Милан.
Наши за границей
Соболь может перейти к неожиданному лидеру европейского чемпионата – за украинцем выстроилась настоящая очередь. Довбик продолжает разрывать в Жироне – украинец получил очередную престижную награду в Испании. Трубин пропустил шедевральный гол, но Бенфика прошла в четвертьфинал Кубка Португалии.