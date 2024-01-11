Кубок Португалии, 1/8 финала

Бенфика – Брага – 3:2

Голы: Силва, 42, Кабрал, 45, Аурснес, 70 – Мариу, 8 (аг), Салассар, 49

Трубин попал в тройку самых дорогих молодых вратарей мира, Лунин – в топ-10

Трубин настолько важен для Бенфики, что не садится в запас даже на кубковые матчи. Украинец совершил против Браги пять сейвов, но пришлось пропустить два гола.

В обоих эпизодах Анатолий ничего не мог поделать. Сначала мяч залетел в ворота после рикошета от Жоау Мариу, а затем Саласар забил фантастическим ударом от перекладины.

Que golaço do Zalazar para o Braga contra o Benfica!



pic.twitter.com/PBk9DSpD4e — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) January 10, 2024

После перерыва Саласар получил еще два шанса, но Трубин отыграл отлично: закрыл ближний угол и парировал удар со штрафного. Украинец получил за матч от SofaScore оценку 7.1.

Braga, Jogada, R. Zalazar, 60m



Desta vez Trubin conseguiu defender o remate de Zalazar, é canto para o SC Braga!#TaçadePortugal #SLBSCB pic.twitter.com/78oHZu5YMc — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) January 10, 2024

Braga, Jogada, R. Zalazar, 67m



Defende Trubin! O remate rasteiro levava selo de golo, era o terceiro, o guardião encarnado nega o 'hat-trick'!#TaçadePortugal #SLBSCB pic.twitter.com/7ukMLI4XbL — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) January 10, 2024

На другом конце поля партнеры Трубина решили задачу, забив три гола. Рафа Силва, Артур Кабрал и Фредрик Аурснес вывели Бенфику в четвертьфинал Кубка Португалии.