Трубин пропустил шедевральный гол, но Бенфика прошла в четвертьфинал Кубка Португалии
Кубок Португалии, 1/8 финала
Бенфика – Брага – 3:2
Голы: Силва, 42, Кабрал, 45, Аурснес, 70 – Мариу, 8 (аг), Салассар, 49
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Трубин настолько важен для Бенфики, что не садится в запас даже на кубковые матчи. Украинец совершил против Браги пять сейвов, но пришлось пропустить два гола.
В обоих эпизодах Анатолий ничего не мог поделать. Сначала мяч залетел в ворота после рикошета от Жоау Мариу, а затем Саласар забил фантастическим ударом от перекладины.
После перерыва Саласар получил еще два шанса, но Трубин отыграл отлично: закрыл ближний угол и парировал удар со штрафного. Украинец получил за матч от SofaScore оценку 7.1.
На другом конце поля партнеры Трубина решили задачу, забив три гола. Рафа Силва, Артур Кабрал и Фредрик Аурснес вывели Бенфику в четвертьфинал Кубка Португалии.