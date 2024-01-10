Пресс-служба Жироны обнародовала результаты голосования за лучшего игрока команды в декабре.

Довбик скромно прокомментировал получение награды лучшего игрока месяца в Ла Лиге

Болельщики "бело-красных" выбрали безапелляционным победителем украинского форварда Артема Довбика. К слову, это уже вторая подобная награда для него – ранее его отмечали самым полезным в ноябре.

Напомним, по итогам последнего месяца 2023 года наш земляк стал лучшим и в чемпионате Испании – Довбик в декабре сыграл в 4 матчах, в которых забил 4 гола (по одному – Барселоне и Бетису, два – Алавесу). В общем, в текущем сезоне Артем в 20 поединках за каталонцев 12 раз заставлял голкиперов вытаскивать мяч из сетки и еще 6 раз ассистировал своим партнерам.

Жирона после 19-ти туров идет в турнирной таблице Ла Лиги на второй строчке, уступая Реалу по дополнительным показателям.

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