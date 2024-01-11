Ливерпуль проводит январь с коротким составом. Трент добавил себя в список травмированных, а Салах и Эндо поехали в сборные. Юрген Клопп собрал боевой стартовый состав (хотя и там появился резервист Брэдли), а вот в запасе было минимум усиления.

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На Анфилд приехал Фулхэм,чередующий в этом сезоне сенсационные успехи и абсолютные провалы. Сегодня было ближе к первому. Гости открыли счет после ошибки ван Дейка. Перейра подхватил мяч и нашел Виллиана, а бразилец спокойно обыграл голкипера.

Ливерпуль много атаковал, но довольно просто. Фулхэм не пускал соперников в свою штрафную и блокировал удары. Мерсисайдцы начали создавать моменты только в начале второго тайма. Однако удары все равно не летели в цель, а Фулхэм неплохо отвечал.

В итоге Ливерпуль снова взял свое. В декабре "красные" оформили камбэк против Фулхэма в чемпионате на 87 и 88 минутах. Сегодня все удалось сделать раньше. Помогла случайность – Джонс благодаря рикошету сравнял счет.

А через несколько минут Гакпо забил с передачи Нуньеса. Оба игрока вышли со скамейки запасных – сработали замены Клоппа. Дарвин, правда, в своем стиле упустил три голевых момента и оставил интригу на ответный матч, который состоится 24 января.