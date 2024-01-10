Киевский клуб в соцсетях опубликовал картинку загадочного игрока с надписью: "Кто идет? Добро пожаловать в Динамо". Параллельно ТаТоТаке опубликовало инсайд, открывающий занавес над секретом.

Динамо может подписать воспитанника Шахтера из Европы – агент подтвердил интерес

"Сегодня Максим Брагару подписал контракт с Динамо. 21-летний хавбек доиграет сезон в Черноморце, после чего станет полноправным игроком киевлян. По нашим источникам, соглашение подписано по схеме 4+1", – говорится в Telegram-канале ТаТоТаке.

Напомним, Брагару – воспитанник Черноморца. В текущем сезоне он провел за "моряков" 19 матчей во всех турнирах, в которых отличился 3 ассистами. За молодежную сборную Украины Максим в 19 поединках забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

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