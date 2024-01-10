Александрия на своем официальном сайте сообщила о трансфере опорника из Эквадора – Мэдисона Хулио.

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Контракт с полузащитником рассчитан до 31 мая 2026 года. Хулио присоединился к Александрии на правах свободного агента из Эль Насьоналя (Кито). Transfermarkt оценивает игрока в 450 тысяч евро.

К слову, в сезоне 2022/23 Мэдисон Хулио провел 25 матчей за Эль Насьональ во всех турнирах (в том числе и Копа Либертадорес), отметившись 2 голами и 1 ассистом.

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