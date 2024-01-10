Владлен Юрченко больше не будет выступать за полтавскую команду.

Пресс-служба Ворсклы сообщила о прекращении сотрудничества с полузащитником Владленом Юрченко.

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Контракт с 29-летним игроком был досрочно расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Юрченко – воспитанник Шахтера. В Украине успел поиграть за Мариуполь, Зарю, Десну и Ворсклу. За рубежом выступал за немецкий Байер, датский Вайле и латвийскую Ригу. В Ворскле находился с лета 2022 года (суммарно провел за команду 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 2 ассистами). Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

По информации СМИ, вероятнее всего Владлен продолжит карьеру в Металлисте 1925 – там его хочет видеть Виктор Скрипник, под руководством которого футболист играл в предыдущих клубах (Заре и Ворскле).

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