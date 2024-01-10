Украинский форвард Николай Ковталюк стал игроком Ворсклы, сообщает официальный сайт "зелено-белых".

Лидер Ворсклы официально покинул полтавский клуб – воспитанника Шахтера сватают в команду экс-тренера Бундеслиги

28-летний нападающий подписал контракт с полтавчанами до конца 2025-го года и уже присоединился к команде на сборах в Турции. В новом клубе он будет выступать под номером 22.

Напомним, Ковталюк – воспитанник львовского футбола. Начинал в Карпатах в 2012 году. В Украине успел поиграть за Мариуполь, Полтаву и киевский Арсенал. Выступал также за словацкий Земплин, грузинские Колхети-1913, Динамо Тбилиси и Дилу, корейский Анян, казахские Акжайык и карагандинский Шахтер. В текущем сезоне провел за Дилу 7 матчей, в которых забил 3 гола.

К слову, именно Ковталюк в составе грузинской команды дважды отличился в воротах Ворсклы в каждом из матчей 2-го раунда квалификации Лиги конференций и помог выбить ее из дальнейшего розыгрыша турнира. Transfermarkt оценивает его в 275 тысяч евро.

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