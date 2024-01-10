Несмотря на желание днепрян пошуметь на рынке во время зимней паузы, им необходимо сначала добиться снятия трансферного бана, рассчитавшись с Игорем Йовичевичем.

СК Днепр-1 планирует серьезно усилить свой состав перед стартом второй части сезона, сообщает "ТаТоТаке".

Президент СК Днепр-1 едва не завязал с футболом после измены Йовичевича: "Это был удар "под дых" для меня"

По информации источника, днепряне рассматривают возможность подписания сразу двух игроков Шахтера – полузащитника Олега Очеретько и нападающего Богдана Вьюнника. Оба футболиста не являются игроками основы "горняков" – 20-летний хавбек в текущем сезоне провел за дончан лишь 4 матча, а 21-летний форвард – 6 поединков.

Кроме того, Юрий Максимов хотел бы видеть в своей команде нападающего азербайджанской Зиры Владислава Кулача, с которым в свое время работал в Ворскле.

К слову, соглашения Очеретько и Вьюнника с Шахтером действуют до 30 июня 2025 года, а Transfermarkt оценивает первого в 600 тысяч евро, а второго – на 100 тысяч дороже. Кулач, несмотря на слухи по уходе из Зиры, будет принадлежать азербайджанцам до лета 2024 года, а Transfermarkt просит за него полмиллиона евро.

Напомним, на зимнюю паузу СК Днепр-1 ушел на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, имея одинаковое количество очков с лидером – Кривбассом.

"Тренер собі не ворог": Віталій Пономарьов – про особливий Рух, готовність талантів до топ-чемпіонатів і найкращих в УПЛ