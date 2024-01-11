Трансфери УПЛ

Динамо анонсувало трансфер лідера Чорноморця. Кияни ризикують безкоштовно втратити легіонера. Олександрія офіційно презентувала екзотичного новачка. Кривбас підписав зіркового футболіста.

Шахтар позмагається з лідером УПЛ за гравця європейської збірної. Ворскла оголосила про камбек українського форварда з Європи, а лідер полтавців покинув клуб. СК Дніпро-1 готує трансферну революцію.

Європа

Лунін не потрапив у стартовий склад, а Кепа привіз курйозний гол. Реал все одно переміг Атлетіко – битва з 8 голами вивела "вершкових" у фінал Суперкубка.

Ліверпуль оформив камбек проти Фулхема у півфіналі Кубка ліги, відповівши на гол Вілліана. Лаціо вибив Рому з Кубка Італії, а Аталанта пройшла Мілан.

Наші за кордоном

Соболь може перейти до несподіваного лідера європейського чемпіонату – за українцем вишикувалась справжня черга. Довбик продовжує розривати у Жироні – українець отримав чергову престижну нагороду в Іспанії. Трубін пропустив шедевральний гол, але Бенфіка пройшла у чвертьфінал Кубка Португалії.