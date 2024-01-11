Головні новини футболу 10 січня: Кепа помилився на користь Луніна, Динамо підписує лідера Чорноморця
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 10 січня.
Трансфери УПЛ
Динамо анонсувало трансфер лідера Чорноморця. Кияни ризикують безкоштовно втратити легіонера. Олександрія офіційно презентувала екзотичного новачка. Кривбас підписав зіркового футболіста.
Шахтар позмагається з лідером УПЛ за гравця європейської збірної. Ворскла оголосила про камбек українського форварда з Європи, а лідер полтавців покинув клуб. СК Дніпро-1 готує трансферну революцію.
Європа
Лунін не потрапив у стартовий склад, а Кепа привіз курйозний гол. Реал все одно переміг Атлетіко – битва з 8 голами вивела "вершкових" у фінал Суперкубка.
Ліверпуль оформив камбек проти Фулхема у півфіналі Кубка ліги, відповівши на гол Вілліана. Лаціо вибив Рому з Кубка Італії, а Аталанта пройшла Мілан.
Наші за кордоном
Соболь може перейти до несподіваного лідера європейського чемпіонату – за українцем вишикувалась справжня черга. Довбик продовжує розривати у Жироні – українець отримав чергову престижну нагороду в Іспанії. Трубін пропустив шедевральний гол, але Бенфіка пройшла у чвертьфінал Кубка Португалії.