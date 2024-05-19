"Победа – это приятно, но я все же расстроен, потому что в предыдущей игре нам не удалось дожать Шахтер и отыграть отставание, чтобы мы до последнего тура боролись за чемпионство. Поэтому с Кривбассом была игра, в которой результат был не так важен, и мы могли экспериментировать на будущее.

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Приятно было получить поздравления с юбилейным матчем, приятно играть за такой великий клуб, как Динамо, но, к сожалению, пока я сыграл только 150 поединков. Хочется больше, и мог бы сыграть больше, но имеем, что имеем.

Как я оценю этот сезон для Динамо? Американские горки. Концовку осенней части и период после зимних сборов мы немного выровняли, но... Весной тоже были матчи, в которых мы подарили очки соперникам, и это не дало нам возможности бороться до последнего тура за чемпионство", – цитирует Бущана официальный сайт киевлян.

Напомним, Георгий – воспитанник Динамо. За главную команду выступает с 2017 года. Его контракт с киевлянами действует до лета 2026-го. Transfermarkt оценивает его в 7 млн евро.

К слову, Динамо уже гарантировало себе серебряные медали чемпионата – за тур до финиша команда с 66-ю очками идет второй.

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