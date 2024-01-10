Опорный хавбек сборной Грузии Анзор Меквабишвили заинтересовал Шахтер, Полесье и ЛНЗ, сообщает журналист Эндрю Тодос.

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Отмечается, что интерес к игроку "достаточно предметный", однако предложения клубу (Динамо Тбилиси) не поступали. В то же время сообщается, что Динамо предложили подписать левоногого центрального защитника – 22-летнего Александре Каландадзе. Впрочем, киевляне отказались от трансфера, но грузина можно ожидать в другом клубе УПЛ.

Отметим, что Меквабишвили провел в текущем сезоне лишь 5 матчей за Динамо Тбилиси, не отметившись результативными действиями. Каландадзе сыграл в 6 поединках за Динамо Тбилиси, также не записав в актив результативных действий.

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