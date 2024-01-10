Стиг Инге Бьорнебье, спортивный директор Орхуса, заявил, что Дуэлунд может стать полноценным игроком клуба летом 2024 года, когда контракт Миккела с Динамо подходит к концу.

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"Мне трудно ответить, но технически Дуэлунд будет без контракта следующим летом. Планируем, чтобы он продолжал работать с нами, но мы не контролируем ситуацию на 100 процентов. Мы планируем сотрудничать и дальше, это план для нас обоих. Это произойдет, если ФИФА не придумает что-то неожиданное", – приводит слова Бьорнебье Tipsbladet.

К слову, Дуэлунд выступает за Орхус с января 2023 года – датчанин не возвращался в Динамо с тех пор, как Россия начала полномасштабную войну с Украиной. В текущем сезоне Миккел провел 9 матчей за Орхус, в которых не отличался результативными действиями.

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