Динамо рискует бесплатно потерять легионера
Полузащитник датского Орхуса Миккел Дуэлунд, права на которого принадлежат Динамо, может остаться на родине.
Стиг Инге Бьорнебье, спортивный директор Орхуса, заявил, что Дуэлунд может стать полноценным игроком клуба летом 2024 года, когда контракт Миккела с Динамо подходит к концу.
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"Мне трудно ответить, но технически Дуэлунд будет без контракта следующим летом. Планируем, чтобы он продолжал работать с нами, но мы не контролируем ситуацию на 100 процентов. Мы планируем сотрудничать и дальше, это план для нас обоих. Это произойдет, если ФИФА не придумает что-то неожиданное", – приводит слова Бьорнебье Tipsbladet.
К слову, Дуэлунд выступает за Орхус с января 2023 года – датчанин не возвращался в Динамо с тех пор, как Россия начала полномасштабную войну с Украиной. В текущем сезоне Миккел провел 9 матчей за Орхус, в которых не отличался результативными действиями.
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