Перед кубковым матчем с Миланом наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини заявлял о том, что из трёх турниров, в которых участвует "богиня", наиболее реальные шансы на победу – только в Кубке Италии. Также тренер жаловался на то, что итальянские судьи не назначают пенальти в пользу его команды уже более года. Что ж, на Сан-Сиро Гасперини получил и пенальти, и проход в следующий раунд турнира. В то время как Стефано Пиоли разбавил состав Милана, Гасп выпустил на поле чистую основу.

Лацио выбил Рому из Кубка Италии – новичок "привёз" пенальти

Разницу на поле в этот вечер сделал Тён Копмейнерс, которого тренер Аталанты в последнее время всё чаще использует в линии нападения. Нидерландец забил единственный мяч в выездной встрече с Ромой в чемпионате, и теперь отличился дублем в Кубке. Стоило Милану открыть счёт на 45-й минуте (Леау отличился в быстрой атаке после "стеночки" с Тео Эрнандесом), как Копмейнерс в касание замкнул прострел Хольма с правого фланга.

Пенальти в ворота Милана в начале второго тайма стал ключевым эпизодом матча. Обладатель паспорта страны-террориста в составе "богини" подставился под Хименеса и заработал точку – Тён развёл мяч и Меньяна по разным углам.

В полуфинале Кубка Аталанта встретится с Фиорентиной. Следующая стадия турнира будет состоять уже из двух матчей.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд