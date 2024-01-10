Кривбасс на своем официальном сайте сообщил о трансфере Егора Твердохлеба из Миная.

Кривбасс завершил трансфер звездного новичка – Вернидуб раскрыл дальнейшие планы

Контракт с хавбеком рассчитан на 4 года. Официальная сумма трансфера не сообщается. Ранее стало известно, что гданьская Лехия готова была выложить за Егора 300 тысяч долларов, но закарпатцы подняли ценник до 400 тысяч. Кривбассу удалось немного сбить стоимость игрока путем прописанных в соглашении бонусов, однако официальная сумма сделки пока неизвестна.

Напомним, Твердохлеб стал игроком Миная летом 2022 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне провел за "лис" 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Десять українських талантів, які здивують світ: шанс Хабі Алонсо, респект Ульфа Кірстена, прототипи Судакова і Довбика