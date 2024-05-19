В воскресенье состоялись матчи 9-го тура второго этапа Группы выживания Первой лиги. Читайте отчет о них на "Футбол 24".

Украина, Первая лига, 2-й этап, 9-й тур

Группа выживания

Горняк-Спорт – Буковина – 2:3

Голы: Мороз, 33, Гора, 68 – Дворовенко, 29, Бодня, 60, Новотрясов, 70

Диназ – Металлист – 0:0

МФК Металлург – Подолье – 1:0

Гол: Хуссин, 82, (пен.)

Чернигов-ШВСМ – Нива Т – 3:3

Голы: Федосов, 30, 74, Безгубченко, 59 – Кицун, 8, Ризнык, 90+3, Хруставка, 90+4

Кремень – Хуст – 1:0

Гол: Сидоренко, 68

Буковина вырвала победу над Горняк-Спортом. В первой половине команды обменялись голами Мороза и Дворовенко, а после перерыва на голы Бодни и Новотрясова результативно ответил Гора.

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Диназ и Металлист разошлись миром, а МФК Металлург, в свою очередь, минимально обыграл Подолье. Это позволяет запорожцам спастись – Хуст и Металлист опережают Металлург лишь на 1 пункт. С таким же счетом Кремень победил Хуст, но это ничем не поможет аутсайдеру, который точно не сможет спастись.

А Чернигов и Нива Т устроили настоящий триллер. В первом тайме команды сыграли 1:1 – на гол Кицуна результативно ответил Федосов. После перерыва Безгубченко и Федосов якобы оформили комфортное преимущество Чернигова, но Нива умудрилась совершить камбэк в компенсированное время – Ризнык и Хруставка на 90+3 и 90+4 спасли ничью.

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