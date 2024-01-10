Соболь может перейти к неожиданному лидеру европейского чемпионата – за украинцем выстроилась настоящая очередь
Защитник Стасбура Эдуард Соболь пользуется большим спросом на трансферном рынке несмотря на отсутствие достаточной игровой практики во французской команде.
Как стало известно Футбол 24, украинский защитник Эдуард Соболь может перейти из Страсбура не только в Гент, Генк или Вестерло, но и в Хайдук – на правах аренды до конца сезона.
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У лидера чемпионата Хорватии катастрофическая ситуация на левом фланге обороны. Основной игрок на этой позиции – Дарио Мельняк – получил тяжелую травму и выбыл до конца сезона. Элвис Летай перенес операцию на колене, а Исмаэль Диалло поехал на КАН в составе сборной Кот-д'Ивуара. Сейчас команда может рассчитывать только на 19-летнего Шимуна Хрговича.
Агент Соболя Вадим Шаблий имеет хорошие отношения с Хайдуком. Летом он вел переговоры по трансферу Алексея Кащука. Более того, как подтверждает источник Футбол 24, хорваты до сих пор заинтересованы в подписании хавбека "горняков". К слову, в Хайдуке сейчас уже выступает один украинец – голкипер Давид Фесюк.
Напомним, контракт Соболя со Страсбуром действует до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне он провел за французскую команду 4 матча во всех турнирах, без результативных действий. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.
Хайдук после 19-ти туров лидирует в чемпионате Хорватии, опережая ближайшего преследователя – Риеку – на 6 очков.
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