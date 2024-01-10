Как стало известно Футбол 24, украинский защитник Эдуард Соболь может перейти из Страсбура не только в Гент, Генк или Вестерло, но и в Хайдук – на правах аренды до конца сезона.

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У лидера чемпионата Хорватии катастрофическая ситуация на левом фланге обороны. Основной игрок на этой позиции – Дарио Мельняк – получил тяжелую травму и выбыл до конца сезона. Элвис Летай перенес операцию на колене, а Исмаэль Диалло поехал на КАН в составе сборной Кот-д'Ивуара. Сейчас команда может рассчитывать только на 19-летнего Шимуна Хрговича.

Агент Соболя Вадим Шаблий имеет хорошие отношения с Хайдуком. Летом он вел переговоры по трансферу Алексея Кащука. Более того, как подтверждает источник Футбол 24, хорваты до сих пор заинтересованы в подписании хавбека "горняков". К слову, в Хайдуке сейчас уже выступает один украинец – голкипер Давид Фесюк.

Напомним, контракт Соболя со Страсбуром действует до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне он провел за французскую команду 4 матча во всех турнирах, без результативных действий. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

Хайдук после 19-ти туров лидирует в чемпионате Хорватии, опережая ближайшего преследователя – Риеку – на 6 очков.

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