Английские гранды начали борьбу за полузащитника Шахтера Георгия Судакова, сообщил инсайдер Лоренцо Лепоре на своей странице в социальной сети Твиттер.

Судаков может стать партнером Мудрика в Челси – лондонцы уже начали переговоры с Шахтером

По его информации Челси и Тоттенхэм провели встречу с агентами Судакова и проявляют конкретный интерес к игроку. Кроме того, Арсенал и Ливерпуль также интересовались ситуацией по украинцу, однако пока от них нет конкретных действий. Отмечается, что предполагаемая сумма сделки колеблется в диапазоне от 65 до 75 миллионов евро.

Также Лепоре утверждает, что руководство Шахтера заинтересовано в том, чтобы прописать в соглашении с потенциальным покупателем проценты от будущих трансферов Судакова. Конкретные цифры не уточняются.

Напомним, в текущем сезоне Судаков провел за Шахтер 33 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 6 ассистов. Его контракт с "горняками" действует до 31 декабря 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?