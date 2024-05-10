По итогам ответных матчей полуфиналов Лиги Европы и Лиги конференций стало известно, кто поборется за трофеи в финальных поединках турниров.

В полуфиналах Лиги Европы Аталанта – Марсель и Байер – Рома определились финалисты турнира. Трофей между собой разыграют Аталанта и Байер.

Аталанта вышла в финал Лиги Европы, уверенно переиграв Марсель в ответном матче

Также были сыграны полуфиналы Лиги конференций. Накануне Фиорентина по сумме двух матчей прошла Брюгге, а сегодня Олимпиакос одолел Астон Виллу. По их результатам в битве за трофей сойдутся Фиорентина и Олимпиакос.

К слову, финал Лиги Европы состоится 22 мая в Дублине (Ирландия). Начало встречи в 22:00. Решающая дуэль Лиги конференций будет проведена в Афинах (Греция) 29 мая. Игра также стартует в 22:00.

Астон Вилла еще раз проиграла Олимпиакосу и вылетела из Лиги конференций – еврокубковые финалы остались без команд АПЛ