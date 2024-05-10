Определились финалисты Лиги Европы и Лиги конференций
По итогам ответных матчей полуфиналов Лиги Европы и Лиги конференций стало известно, кто поборется за трофеи в финальных поединках турниров.
В полуфиналах Лиги Европы Аталанта – Марсель и Байер – Рома определились финалисты турнира. Трофей между собой разыграют Аталанта и Байер.
Аталанта вышла в финал Лиги Европы, уверенно переиграв Марсель в ответном матче
Также были сыграны полуфиналы Лиги конференций. Накануне Фиорентина по сумме двух матчей прошла Брюгге, а сегодня Олимпиакос одолел Астон Виллу. По их результатам в битве за трофей сойдутся Фиорентина и Олимпиакос.
К слову, финал Лиги Европы состоится 22 мая в Дублине (Ирландия). Начало встречи в 22:00. Решающая дуэль Лиги конференций будет проведена в Афинах (Греция) 29 мая. Игра также стартует в 22:00.
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