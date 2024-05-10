Астон Вилла еще раз проиграла Олимпиакосу и вылетела из Лиги конференций – еврокубковые финалы остались без команд АПЛ
Олимпиакос дома переиграл Астон Виллу (2:0) и по сумме двух матчей уверенно прошел в финал Лиги конференций. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Астон Вилла осталась последним представителем АПЛ в еврокубках. В полуфиналах Лиги чемпионов и Лиги Европы вообще не было английских команд, только "вилланы" до сегодня защищали честь сильнейшего первенства мира в Лиге конференций.
Команда Унаи Эмери сенсационно проиграла домашний полуфинал Олимпиакосу и поехала в Грецию за камбэком. Баск выставил сильный состав и забрал мяч под контроль (80% на 20%). Его визави – Хосе Луис Мендилибар – славится прессингом, но хозяева сели на свою половину.
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Олимпиакосу очень помог быстрый гол. Поденсе на фланге стянул на себя все внимание и подключил Квини – тот прострелил, а Эль Кааби забил в пустые ворота. Так греки увеличили свое преимущество до трех мячей и перешли в фазу спокойной обороны.
Астон Вилла как бы наседала на ворота, но явных моментов не имела. Удары Уоткинса блокировали, попытки Бэйли были неточными, а Дуглас Луис прикладывался лишь издали. В конце первого тайма Бэйли неплохо пробил в дальний угол, однако вратарь был на месте.
После перерыва бирмингемцы продолжили давить – безрезультатно. Дюран должен был усилить Астон Виллу со скамейки запасных, но проиграл свои дуэли голкиперу. Со временем гости вообще отчаялись. От 60-й минуты и до финального свистка Вилла лишь раз пробила по воротам.
Олимпиакос тем временем отвечал контратаками с рывками Эль Кааби. В конце концов марокканец оформил дубль, воспользовавшись выносом вратаря. Арбитры отменили гол из-за офсайда, но VAR внес коррективы. После этого все стало понятно.
Олимпиакос вышел в финал Лиги конференций, который состоится 29 мая на родине в Афинах. Мендилибар разыграет трофей с Фиорентиной. Астон Вилла теперь может полностью сконцентрироваться на АПЛ. "Вилланы" ведут борьбу за Лигу чемпионов, находясь на четвертом месте с 7 очками отрыва от Тоттенхэма.
Фиорентина оформила камбэк с Брюгге и второй раз подряд вышла в финал Лиги конференций