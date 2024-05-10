Олимпиакос дома переиграл Астон Виллу (2:0) и по сумме двух матчей уверенно прошел в финал Лиги конференций. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Астон Вилла осталась последним представителем АПЛ в еврокубках. В полуфиналах Лиги чемпионов и Лиги Европы вообще не было английских команд, только "вилланы" до сегодня защищали честь сильнейшего первенства мира в Лиге конференций.

Команда Унаи Эмери сенсационно проиграла домашний полуфинал Олимпиакосу и поехала в Грецию за камбэком. Баск выставил сильный состав и забрал мяч под контроль (80% на 20%). Его визави – Хосе Луис Мендилибар – славится прессингом, но хозяева сели на свою половину.

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Олимпиакосу очень помог быстрый гол. Поденсе на фланге стянул на себя все внимание и подключил Квини – тот прострелил, а Эль Кааби забил в пустые ворота. Так греки увеличили свое преимущество до трех мячей и перешли в фазу спокойной обороны.

Астон Вилла как бы наседала на ворота, но явных моментов не имела. Удары Уоткинса блокировали, попытки Бэйли были неточными, а Дуглас Луис прикладывался лишь издали. В конце первого тайма Бэйли неплохо пробил в дальний угол, однако вратарь был на месте.

У наступному турі АПЛ Астон Вілла прийматиме Ліверпуль. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: мерсисайдці мають великі шанси перемогти. Коефіцієнт на успіх Ліверпуля – 1,77. Звитяга Вілли оцінена в 3,92, а нічия – 4,61. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,34, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,19.

После перерыва бирмингемцы продолжили давить – безрезультатно. Дюран должен был усилить Астон Виллу со скамейки запасных, но проиграл свои дуэли голкиперу. Со временем гости вообще отчаялись. От 60-й минуты и до финального свистка Вилла лишь раз пробила по воротам.

Олимпиакос тем временем отвечал контратаками с рывками Эль Кааби. В конце концов марокканец оформил дубль, воспользовавшись выносом вратаря. Арбитры отменили гол из-за офсайда, но VAR внес коррективы. После этого все стало понятно.

Олимпиакос вышел в финал Лиги конференций, который состоится 29 мая на родине в Афинах. Мендилибар разыграет трофей с Фиорентиной. Астон Вилла теперь может полностью сконцентрироваться на АПЛ. "Вилланы" ведут борьбу за Лигу чемпионов, находясь на четвертом месте с 7 очками отрыва от Тоттенхэма.

Фиорентина оформила камбэк с Брюгге и второй раз подряд вышла в финал Лиги конференций