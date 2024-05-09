У лидера каталонцев Виктора Цыганкова есть шанс летом перебраться на Туманный Альбион.

Украинский полузащитник Виктор Цыганков своей игрой за Жирону продолжает привлекать внимание европейских грандов. По информации журналиста Аарона Домингеса, вингером сборной Украины интересуются несколько команд английской Премьер-лиги. Названия коллективов источник, к сожалению, не раскрывает.

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К слову, ранее об интересе к Цыганкову заявляли представители Бундеслиги – Бавария и Байер.

Напомним, в текущем сезоне Виктор провел за Жирону 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста. Его контракт с каталонцами действует до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его в 28 млн евро.

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