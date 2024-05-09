“Кулес” планировали усилить линии полузащиты, поскольку Ориоль Ромеу, который был привлечен перед этим сезоном, совсем не оправдал ожиданий. Выбор Барселоны пал на Гвидо Родригеса из Бетиса.

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Как сообщает Mundo Deportivo, трансфер фактически завершен. Официальное объявление будет сделано, когда Барселона выполнит требования финансового фэйр-плей Ла Лиги. Гвидо подпишет соглашение с "кулес" на правах свободного агента. Его действующее соглашение с Бетисом истекает летом 2024 года.

Переход Родригеса не означает, что "блаугранас" прекратят поиски полузащитника. Ожидается, что руководство клуба осуществит топ-трансфер летом. С Барселоной связывали Йозуа Киммиха из Баварии и Мартина Субименди из Реал Сосьедада.

Гвидо Родригес присоединился к Бетису в январе 2020 года. Всего за "зеленых" он сыграл в 171 матче, в которых забил девять голов и отдал четыре ассиста. В составе Бетиса Родригес выигрывал Суперкубок Испании.

Напомним, Гвидо участвовал в ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины. По итогам турнира "альбиселесты" добыли титул чемпиона.

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