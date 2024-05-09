Издание Give me sport составило список игроков, которые, по их мнению, провалились в текущем сезоне чемпионата Англии. Рейтинг возглавляет вингер Манчестер Юнайтед Антони. Бразилец в 28 матчах АПЛ забил лишь один гол. Михаил Мудрик издание поставило на пятую строчку.

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"В январе 2023 года лондонские клубы Арсенал и Челси соревновались за подписание контракта с молодым талантливым вингером Михаилом Мудриком. Несмотря на то, что украинский легионер был настроен на переезд в северный Лондон, победу одержали "синие". С тех пор Микель Артета и Арсенал могут считать, что они уклонились от пули, потеряв бывшего игрока донецкого Шахтера.

Маурисио Почеттино был назначен менеджером Челси накануне сезона 2023/24, и от Мудрика ожидали больших свершений после его первоначального шестимесячного периода адаптации. Однако 23-летний вингер проводит больше времени на скамейке запасных, чем на поле, из-за своих плохих результатов. Болельщики и эксперты ставят под сомнение его способность принимать решения, тогда как его четыре гола не являются поводом для злорадства", – написало издание.

В рейтинг также попал защитник Арсенала Александр Зинченко. Его издание поставило на 11 строчку.

"Александр Зинченко недавно был вытеснен из состава Якубом Кивьером, поскольку Микель Артета и его окружение считают польского легионера более надежным вариантом для защиты – и они правы. Зинченко был подписан с Манчестер Сити в 2022 году и провел солидный дебютный сезон на Эмирейтс как технически одаренный фулбек.

В сезоне 2023/24 слабые места украинца в обороне несколько проявились, и команды стремятся атаковать через его фланг. Лучшим примером этого является легкость, с которой Мохамед Салах проскочил мимо левого защитника и забил жизненно важный для Ливерпуля гол в решающем поединке за титул на Энфилде", – объяснило свое мнение издание.

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