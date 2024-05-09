По завершении сезона Жоржиньо мог стать свободным агентом, но клуб предложил продлить контракт. Игрок уже подписал новое краткосрочное соглашение, сообщает пресс-служба Арсенала.

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"Честно говоря, не было что обсуждать, потому что мне здесь очень хорошо. Просто знать, что они меня ценят и хотят, чтобы я остался подольше, – это большая вещь для меня. Я чувствую, что мне нужно сделать больше, поэтому я остаюсь", – прокомментировал продление контракта 32-летний итальянец.

К слову, Жожиньо выступает за Арсенал с января 2023 года. С тех пор он сыграл за команду 51 матч, в которых забил 1 гол и отдал три ассиста. Ранее сообщалось, что в подписании действующего чемпиона Европы заинтересована Барселона, но исключительно на условиях бесплатного перехода.

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