Первая встреча между экс-командами Руслана Малиновского прошла во Франции и завершилась вничью (1:1). Итальянцам повезло с расточительством Обамеянга, хотя в целом игра была равной. В ответном матче ожидалась не менее сложная битва.

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Впрочем, Марсель на первый тайм вышел в роли статиста. Французы нанесли всего два удара, которые и вспомнить трудно, против 13-ти у хозяев. До 26-й минуты игроки Аталанты дважды попадали в каркас ворот, а на 30-й Лукман открыл счет. Адемола принял пас от Де Кетеларе, качнул Мбемба и бахнул в дальний нижний – 1:0!

Во втором тайме Марсель несколько оживился. В частности, уже через четыре минуты после перерыва Ндиайе откликнулся на передачу Клооса, обошел Джимсити и перебросил кипера, однако в створ ворот не попал. А еще через две минуты Аталанта шокировала вторым голом – Руджери принял передачу от Лукмана, влетел на левый край штрафной и зарядил в дальнюю девятку. 2:0!

Марсель мог возродить интригу усилиями Верету, у которого подача со стандарта срезалась и попала в перекладину. Впрочем, на большее гостей не хватило. Провансальцы провели только 5 ударов по воротам во втором тайме, а в компенсированное время свежий Туре добил их третьим голом – 3:0. Кстати, он заменил Лукмана.

Таким образом, Аталанта празднует выход в финал Лиги Европы. 22 мая подопечные Джан Пьеро Гасперини сыграют с непобедимым Байером.