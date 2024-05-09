Испанец дебютировал за "кулес" в январе 2024 года. С тех пор Пау Кубарси стал незаменимым игроком для главного тренера Барселоны Хави.

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Как сообщает пресс-служба "блаугранас", 17-летний защитник продлил соглашение с клубом до 2027 года. По информации Mundo Deportivo, в контракте Кубарси с Барселоной прописана клаусула в размере 500 миллионов евро.

Ранее была информация, что "блаугранас" дождется, когда испанскому защитнику исполнится 18 лет и предложат ему более длительное соглашение.

Напомним, Пау – воспитанник "кулес". В текущем сезоне Кубрси сыграл за Барселону 31 матч во всех турнирах. Защитник записал в свой актив одну результативную передачу.

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