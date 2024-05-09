"Канониры" летом собираются усилить линию атаки. Главной целью Арсенала стал Александр Исак, выступающий за Ньюкасл.

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Как сообщает аккаунт Mo, специализирующийся на информации о "канонирах", руководство лондонского клуба считает, что 24-летний нападающий сможет стать вторым Тьерри Анри для команды, которого он очень ценит. Исак может обеспечить темп, а также Арсенал впечатлен его способностью забивать дальними ударами.

Впрочем, считается, что сделку заключить будет крайне трудно. Ньюкасл, несмотря на нестабильную финансовую ситуацию, не хочет отпускать Александра, поскольку видит в нем свое будущее.

Действующее соглашение форварда с "сороками" рассчитано до 2028 года. В текущем сезоне Исак сыграл за Ньюкасл в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал одну результативную передачу.

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