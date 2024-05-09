Валенсия приняла решение о дальнейшей судьбе Романа Яремчука, сообщает Relevo.

Яремчук не имеет будущего в Валенсии – испанский журналист озвучил непреодолимое препятствие

По информации источника, накануне агент футболиста провел встречу с руководством "летучих мышей", на котором было сообщено, что испанцы не будут продолжать сотрудничество с украинцем. Несмотря на огромное желание Романа остаться в Валенсии, клуб не может потянуть трансфер игрока и не способен платить немалую зарплату футболисту – из 2 миллионов евро Валенсия платит только 700 тысяч (остальное покрывает Брюгге).

Отмечается, что позиция форварда является абсолютным приоритетом для Рубена Барахи – наставник "летучих мышей" хочет играть в два нападающих и стремится получить усиление в это звено еще до начала предсезонной подготовки. Клуб готовится продать нескольких исполнителей, а на позицию Яремчука рассматривает Рафаэля Мира из Севильи, Мартина Сатриано из Бреста и Карлоса Мартина из Атлетико (который выступает в аренде за Мирандес).

Напомним, в текущем сезоне Яремчук провел за Валенсию 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Украинец принадлежит Брюгге, контракт с которым действует до 30 июня 2026 года – он стал самым дорогим игроком в истории "черно-синих" и обошелся бельгийцам в 17 млн евро. Transfermarkt оценивает форварда в 4 млн евро.

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