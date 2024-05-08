В ответном матче 1/2 финала ЛК Брюгге дома расписал ничью с Фиорентиной (1:1) и по сумме двух поединков вылетел из дальнейшего розыгрыша турнира. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Фиорентина с огромным трудом взяла верх над Брюгге в первом полуфинальном матче Лиги конференций (решающий гол "фиалки" смогли забить лишь в добавленное время несмотря на то, что почти 30 минут играли в большинстве). Усталость от игры сказалась и в Серии А на выходных команда Винченцо Итальяно сенсационно уступила Вероне. В свою очередь Брюгге в Лиге Жупиле на выезде взял верх над Антверпеном и подошел к ответному матчу с итальянцами во всеоружии.

Фиорентина сенсационно уступила Вероне, Эмполи без Коваленко разошелся миром с Фрозиноне в битве за выживание

Хозяева начали агрессивнее, но соперник грамотно играл в защите, не позволяя создавать опасные моменты у своих ворот. Однако на 20-й минуте Брюгге вышел вперед: Ванакен с левого фланга сместился ближе к центру и закрутил под дальнюю штангу. Де Кейпер опередил защитников и, казалось, легким касанием головы направил сферу в сетку. Однако в перерыве гол переписали на капитана команды, который отличился без помощи партнеров.

В ответ Гонсалес вышел один на один, но Миньоле почти в шпагате сумел отбить сферу ногой, а Белтран на добивании пробил мимо стойки.

На 30-й минуте Брюгге мог удваивать преимущество: Тьяго обыграл соперника на правом фланге, отпасовал под удар партнеру, который должен был попадать в пустые ворота, но Додо успел и помешал голу. Вскоре уже Куаме имел шанс сравнять, но попал в перекладину.

Начало второго тайма ознаменовалось туманом, который устроили болельщики пиротехническими средствами. На 74-й минуте Фиорентина заработала опасный штрафной и Бираги со стандарта попал в перекладину. Через мгновение уже стойка спасла Брюгге от верного гола после удара Нзолы головой.

Фиорентина зажала соперника у своих ворот и накатывала атаку за атакой. Казалось, "фиалки" вот-вот пробьют защиту бельгийцев. И на 83-й минуте они добились своего – Мехеле коленом попал в лицо Нзолы, который пытался замкнуть прострел от партнера. Арбитр указал на отметку. Голкипер угадал направление удара, но Белтран сумел пробить впритирку со стойкой – 1:1.

Бельгийцы в добавленное время могли переводить игру в овертаймы, но Терраччано спас после удара Ванакена. В конце концов, Фиорентина выдержала нашествие и стала первым финалистом Лиги конференций сезона 2023/24.

Астон Вилла с нереализованным пенальти сенсационно уступила Олимпиакосу, Фиорентина дожала обескровленный Брюгге в ЛК