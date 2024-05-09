Карло Анчелотти почти ничего не изменил, а Томас Тухель провел вынужденные перестановки

Ожидалось, что Мадрид в ответном матче перекроит состав, поставив в центр обороны Чуамени и выставив в опорную зону Камавингу. Этот ход успокоил игру во втором тайме в Мюнхене, но тренерский штаб "сливочных" удивил. Карло Анчелотти повторил стартовый состав с первого матча – Начо вышел на позиции центрбека, Чуамени работал в опорной.

Исключением стало только появление Карвахаля. Дани отбыл дисквалификацию и прогнозируемо заменил Васкеса. Лунин, как и обещали, вышел в основе.

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Томасу Тухелю пришлось принимать сложные решения. Травма Геррейру поставила коуча Баварии перед выбором – ставить в опорную зону Горецку или Павловича. Леон хуже работает без мяча, но опытнее юного и профильного Александру. Том неожиданно доверился 20-летнему футболисту.

В центре обороны вместо Кима появился Де Лигт, который только-только восстановился от травмы. Сане расположился на правом фланге атаки, Мусиала стал "десяткой", а слева в атаке наконец-то вышел Гнабри.

Первый тайм – существенное преимущество Реала ...

Тактические блогеры ожидали мощного старта "королевского клуба". Этого требовал и домашний статус, и ничейный счет в противостоянии, и общая уверенность мадридцев в своих силах. В Мюнхене показалось, что Бавария продемонстрировала свой максимум – и этот максимум не впечатлил.

Реал действительно стартовал мощно, агрессивно прессингуя, и владея мячом 56% игрового времени. Неожиданностью стало продолжение давления и после стартовых 25-30 минут. Баварии не удавалось сдерживать Крооса, а высокие позиции фулбеков "бланкос" создавали эффективные фланговые треугольники.

Что наиболее важно, все это конвертировалось в опасность у ворот гостей – подопечные Карло Анчелотти по ударам в первом тайме вели со счетом 8:2. А сколько было атак без ударного завершения! В частности, уже на 6-й минуте Мадрид мог забивать вследствие прострела Карвахаля, однако Родриго разминулся с мячом.

На 13-й же после вбрасывания из аута Винисиус влетел на левый край штрафной, мощно пробив в дальний угол. Баварию спасла стойка, а добивание от Родриго взял Нойер! На 40-й же бразилец эффектно крутил мяч с линии штрафной, заставив Нойера спасать в красивом прыжке. Эти хайлайты стали самыми яркими для Реала в первом тайме ...

Но Бавария достойно отвечала. Лунин – герой "королевского клуба"

Мадридцы в целом владели инициативой, но при этом нарывались на убийственные контратаки. В частности, всего через две минуты после своего дебютного момента Реал должен был пропускать – Гнабри открылся под проникающий пас и выполнил прострел, но Кейн разминулся с мячом.

На 28-й же минуте в игру вступил Лунин. И как вступил. Кейн зацепился за отскок перед штрафной, положил корпус и нанес фантастический выстрел в правый нижний угол. Сфера летела точно под правую стойку, однако Андрей выполнил блестящий сейв.

Правда, за минуту до этого Томасу Тухелю пришлось отказаться от услуг Гнабри. Серж снова получил повреждение, поэтому пришлось выпускать опального Дэвиса. Вынужденная замена могла принести успех перед перерывом – Альфонсо расшатал Карвахаля и выкатил пас в штрафную, мяч вынесли на Мазрауи, а тот с дистанции бахнул в правую девятку. Лунин спас и здесь!

В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Второй тайм – шокирующие качели. Лунин снова проявил себя героически

Во втором тайме реал владел мячом еще больше, однако контроля над матчем уже не было. Вместо этого начался эффектный размен, причем лучше начали гости. Уже через минуту после перерыва Дэвис продрался на край штрафной и нанес удар с рикошетом – мяч опустился на сетку сверху!

На 53-й минуте быстрая атака Баварии завершилась выстрелом Кейна метров с 20-ти. Харри целился прямо под дальнюю штангу, однако Лунин спас Реал. Мадридцы тут же ответили врыванием Винисиуса – бразилец стянул на себя Киммиха и Де Лигта, прострелил на дальнюю штангу. Родриго замыкал с нескольких метров, но не попал по воротам!

На 59-й и 60-х минутах мировой класс продемонстрировал Нойер, который сначала взял выстрел Родриго со стандарта, а затем вытащил из-под перекладины удар Винисиуса метров с 12-ти. Бавария огрызнулась на 66-й – Мусиала качнул Карвахаля и пробил в ближнюю девятку, однако Лунин парировал.

В конце концов, эти качели завершились голом. Его больше ожидали от Реала, однако провели гости. Дэвис на 68-й минуте принял мяч на левом фланге, качнул Карвахаля и выдал шикарный удар под дальнюю штангу – без шансов для Лунина. 0:1! Бавария вырвалась вперед.

Карло Анчелотти мгновенно бросил в бой Модрича и Камавингу вместо Крооса и Чуамени, а уже на 71-й Реал праздновал гол. Вот только праздновал недолго – его отменили из-за фола в атаке. Вальверде очень грубо сбил Киммиха, оттолкнув его в лицо. Счет не изменился.

А Бавария могла наказать за такое поведение в зонах завершения. Сане открылся под передачу на левый край штрафной, после чего пробил в ближний угол. Мяч попал во внешнюю сторону сетки! На 82-й же минуте Ким замыкал подачу с углового, попав в перекладину.

Хоселу – герой-спаситель

В отчаянии Карло Анчелотти выпустил Хоселу и Диаса. Это произошло на 81-й минуте, а на 87-й заряженные мадридцы таки добились заслуженного взятия ворот. Как вы уже догадались, героем стал Хоселу – нападающий сыграл на добивании после выстрела Винисиуса. 1:1!

А на 90+2-й Реал вырвался вперед. Хоселу замкнул прострел Рюдигера, пробив с линии вратарской. Сначала гол не засчитали из-за офсайда, но просмотр видеоповтора шокировал Баварию – Ким не выдержал линию. 2:1! Этот гол оказался решающим.

Реал втирал свою победу и прорвался в финал Лиги чемпионов, где встретится с дортмундской Боруссией.