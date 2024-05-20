Манчестер Сити выполнил свою работу в 38-м туре АПЛ против Вест Хэма. Смотрите видео голов и обзор матча.

Больше всех золотых медалей хотел Фил Фоден, которого недавно признали лучшим игроком сезона АПЛ. Воспитанник Ман Сити дублем за 18 минут организовал комфортное преимущество для команды Гвардиолы.

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Кудус в конце первого тайма заставил фанатов "горожан" нервничать, смачно влепив через себя. Впрочем, никакой интриги не получилось. Родри на 59-й минуте забил последний гол чемпионского сезона Ман Сити – 3:1.