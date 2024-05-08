Главный футбольный орган страны сообщил, что не в его силах как-то повлиять на сложившуюся ситуацию.

"Украинская ассоциация футбола не уполномочена влиять на мобилизационные процессы, осуществляемые в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Чемпионат Украины на грани срыва": футболиста забрали работники ТЦК прямо с вокзала – клуб обратился к Шевченко и ПФЛ

Ключевой задачей УАФ вместе с УПЛ и ПФЛ в секторе профессионального футбола, является обеспечение проведения соревнований в условиях военного положения с учетом установленных требований Министерства молодежи и спорта Украины и Кабинета Министров Украины", – говорится в заявлении УАФ для Tribuna.

Напомним, защитника Хуста Николая Сираша 7 мая прямо с городского вокзала забрали сотрудники ТЦК и доставили в военкомат, после чего связь с ним оборвалась.

В ВСУ отреагировали на заявление клуба, игрока которого забрали работники ТЦК прямо с вокзала